Incidente stradale in A20, militare 22enne travolto e ucciso mentre prestava soccorso (Di sabato 27 marzo 2021) Incidente stradale in A20, militare 22enne travolto e ucciso. La vittima del terribile Incidente stradale è Riccardo Maestrale, un giovane militare dell’esercito di 22 anni, originario di Milazzo ma in servizio a Cosenza. Il dramma si è consumato sull’autostrada A20 Palermo Messina quando il miliare si è fermato ed è sceso per prestare i primi soccorsi per un altro Incidente. Tragedia nelle scorse ore lungo le strade siciliane dove un giovane militare ha perso la vita dopo essere stato travolto da una vettura mentre cercava di soccorrere un altro automobilista coinvolto in un precedente Incidente stradale. Il dramma si è consumato ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 27 marzo 2021)in A20,. La vittima del terribileè Riccardo Maestrale, un giovanedell’esercito di 22 anni, originario di Milazzo ma in servizio a Cosenza. Il dramma si è consumato sull’autostrada A20 Palermo Messina quando il miliare si è fermato ed è sceso per prestare i primi soccorsi per un altro. Tragedia nelle scorse ore lungo le strade siciliane dove un giovaneha perso la vita dopo essere statoda una vetturacercava di soccorrere un altro automobilista coinvolto in un precedente. Il dramma si è consumato ...

Advertising

emergenzavvf : Spalla a spalla con 'Trypper' in galleria. Simulato sull'autostrada #A12 un soccorso per incidente stradale con suc… - CalabriaTw : Ieri a #Roma a causa di un incidente stradale ha perso la vita #DanielGuerini. 19 anni e una promettente carriera c… - Gazzetta_it : Dramma alla #Lazio: morto in un incidente stradale #Guerini della Primavera - doctor_milano : @kat_prima @CorsampRocky Stamattina. Incidente stradale piuttosto impegnativo. E lui. L’umarel a curiosare e dire la sua ?????? - salernotoday : Investito un pedone a Mercato San Severino: corrono i soccorsi -