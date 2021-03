F1: Leclerc, ‘fatto bel passo in avanti, non ci aspettavamo di essere così competitivi’ (Di sabato 27 marzo 2021) Sakhir, 27 mar. – (Adnkronos) – “Probabilmente siamo quelli che hanno migliorato di più dall’anno scorso. Come avevo detto già venerdì sera, non ci aspettavamo di essere così competitivi”. Lo dice Charles Leclerc dopo il 4° posto nelle qualifiche del Gp del Bahrain, prima prova del mondiale di F1. “Questa è una cosa positiva, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Qui è una gara abbastanza strana, dobbiamo aspettarci anche altri eventi. Per adesso, però, sembra che abbiamo fatto un bel passo in avanti”, aggiunge il pilota della Ferrari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Sakhir, 27 mar. – (Adnkronos) – “Probabilmente siamo quelli che hanno migliorato di più dall’anno scorso. Come avevo detto già venerdì sera, non cidicompetitivi”. Lo dice Charlesdopo il 4° posto nelle qualifiche del Gp del Bahrain, prima prova del mondiale di F1. “Questa è una cosa positiva, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Qui è una gara abbastanza strana, dobbiamo aspettarci anche altri eventi. Per adesso, però, sembra che abbiamo fatto un belin”, aggiunge il pilota della Ferrari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

