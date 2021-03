‘Amici’, Pippo Baudo super ospite: avrà un ruolo speciale (Di sabato 27 marzo 2021) Torna il serale di ‘Amici’ questa sera su Canale 5 e come ospite ci sarà proprio lui, Pippo Baudo, con un ruolo davvero speciale. Pippo Baudo super ospite ad Amici (Instagram)Torna questa sera su Canale 5 il programma televisivo dedicato ai talenti della danza e del canto: Amici ospiterà il grande condutture Pippo Baudo, che ha in serbo per i ragazzi della scuola una novità davvero sensazionale. Lo show condotto da Maria De Filippi è giunto alla sua seconda puntata del serale. Nella giuria ci sono tre personaggi molto amati: l’ex ballerino e adesso conduttore di Stasera tutto è possibile Stefano De Martino; Stash, leader del gruppo The Kolors e per ... Leggi su altranotizia (Di sabato 27 marzo 2021) Torna il serale diquesta sera su Canale 5 e comeci sarà proprio lui,, con undavveroad Amici (Instagram)Torna questa sera su Canale 5 il programma televisivo dedicato ai talenti della danza e del canto: Amicirà il grande condutture, che ha in serbo per i ragazzi della scuola una novità davvero sensazionale. Lo show condotto da Maria De Filippi è giunto alla sua seconda puntata del serale. Nella giuria ci sono tre personaggi molto amati: l’ex ballerino e adesso conduttore di Stasera tutto è possibile Stefano De Martino; Stash, leader del gruppo The Kolors e per ...

