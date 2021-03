Vaccino nel Lazio e psicosi collettiva: falsi certificati per non essere vaccinati con AstraZeneca (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Vaccino AstraZeneca, quello made in Pomezia-Oxford, continua a essere al centro di polemiche. Dopo la sospensione temporanea e il via libera prima da parte dell’Ema e poi dall’Aifa perché considerato “un Vaccino sicuro ed efficace“, tra gli italiani tanta è la paura. Una psicosi collettiva che ha portato molte persone a fare certificati falsi pur di non essere vaccinati con AstraZeneca. C’è chi addirittura, come spiega il Messaggero, si “spaccia” per “estremamente vulnerabile” e chiede di ricevere la dose di Pfizer o Moderna. Questo meccanismo truffaldino è stato scoperchiato e sembrerebbero esseri già stati accertati 30 casi di “falsi vulnerabili” nel Lazio. Ora le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) Il, quello made in Pomezia-Oxford, continua aal centro di polemiche. Dopo la sospensione temporanea e il via libera prima da parte dell’Ema e poi dall’Aifa perché considerato “unsicuro ed efficace“, tra gli italiani tanta è la paura. Unache ha portato molte persone a farepur di noncon. C’è chi addirittura, come spiega il Messaggero, si “spaccia” per “estremamente vulnerabile” e chiede di ricevere la dose di Pfizer o Moderna. Questo meccanismo truffaldino è stato scoperchiato e sembrerebbero esseri già stati accertati 30 casi di “vulnerabili” nel. Ora le ...

