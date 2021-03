ex presidente Consulta Mirabelli: “vaccini per classi di età e rischio presunto per garantire diritto a salute” (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Errori di logistica e inciampo nella trappola delle categorie. A questi due impedimenti intercorsi “occorre prestare attenzione da un punto di vista costituzionale: per quanto riguarda la tutela della salute come diritto fondamentale e la logistica, per la cui ottimizzazione è necessaria un’ingegnerizzazione del piano vaccinale”. A parlare con l’Adnkronos è l’ex presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli che, commentando l’intervento in cui sul Corriere della Sera l’ex vice presidente della Consulta Enzo Cheli ha definito incostituzionale il non aver vaccinato i più anziani, conferma: “non è per categorie di nomenclatura che si doveva procedere, ma per rischio presunto. La vaccinazione per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Errori di logistica e inciampo nella trappola delle categorie. A questi due impedimenti intercorsi “occorre prestare attenzione da un punto di vista costituzionale: per quanto riguarda la tutela dellacomefondamentale e la logistica, per la cui ottimizzazione è necessaria un’ingegnerizzazione del piano vaccinale”. A parlare con l’Adnkronos è l’exemerito della Corte Costituzionale Cesareche, commentando l’intervento in cui sul Corriere della Sera l’ex vicedellaEnzo Cheli ha definito incostituzionale il non aver vaccinato i più anziani, conferma: “non è per categorie di nomenclatura che si doveva procedere, ma per. La vaccinazione per ...

