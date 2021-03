Cashback con la carta fedeltà del supermercato: come funziona e come attivarlo (Di venerdì 26 marzo 2021) Da quando il Cashback è attivo, ovvero da dicembre 2020, tantissime transazioni sono state effettuate e un gran numero di metodi di pagamento sono stati registrati all’interno dell’app IO. Con qualche eccezione. A oggi, sono infatti diversi i metodi di pagamento lasciati fuori dall’iniziativa in quanto non ancora implementati, basti pensare ad Apple Pay o Google Pay, le due app di pagamento più diffuse al mondo e che permettono di creare un portafoglio virtuale di carte all’interno del proprio smartphone, pagando in maniera contactless dai dispositivi mobili senza dover fisicamente usare la propria carta. Adesso, si inserisce un nuovo metodo che amplia l’offerta delle carte abilitate il Cashback, nella speranza di ulteriori implementazioni future: le carte fedeltà sei supermercati. Vediamo nei prossimi paragrafi ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 26 marzo 2021) Da quando ilè attivo, ovvero da dicembre 2020, tantissime transazioni sono state effettuate e un gran numero di metodi di pagamento sono stati registrati all’interno dell’app IO. Con qualche eccezione. A oggi, sono infatti diversi i metodi di pagamento lasciati fuori dall’iniziativa in quanto non ancora implementati, basti pensare ad Apple Pay o Google Pay, le due app di pagamento più diffuse al mondo e che permettono di creare un portafoglio virtuale di carte all’interno del proprio smartphone, pagando in maniera contactless dai dispositivi mobili senza dover fisicamente usare la propria. Adesso, si inserisce un nuovo metodo che amplia l’offerta delle carte abilitate il, nella speranza di ulteriori implementazioni future: le cartesei supermercati. Vediamo nei prossimi paragrafi ...

Advertising

salvosalinsa : RT @Biante74: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Detto da un pregiudicato, con un paio di cause in corso, che paga le tasse, si fa per dire, n… - Dadan18340073 : RT @FonteUfficiale: Quali carte potrai utilizzare: - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: Quali carte potrai utilizzare: - xmewampi : perché devo essere così esausta per così poco letteralmente ho attivato lo spid e il cashback e parlato con mia mad… - 24emilia : Accesso al cashback di Stato con la Carta Insieme Più Conad Card | 24Emilia -