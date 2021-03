Bastoni | ” La vittoria contro la Juve ci ha dato consapevolezza Io e Barella quelli migliorati di più”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Alessandro, intercettato dai microfoni di Rai Sport, ha parlato del suo momento di forma e della sua crescita tra Inter e Nazionale: “Lo dimostra anche il fatto di quanto stiamo facendo bene nel club anche rispetto allo scorso anno. Sono migliorato tanto all’aiuto dei compagni e di mister Conte. Ho un grande rapporto con il mister e mi hatanta fiducia. Ha creduto in me, mi sta dando una grande mano nel crescere e nel colmare alcune lacune. Mi dice di aver coraggio e personalità e di non aver paura di fare le cose. Ce la metto tutta per ripagare la fiducia”. Sul percorso in campionato: “E’ un percorso che stiamo facendo dallo scorso anno, avevamo qualche difetto che stiamo cercando di limare. Ci resta solo il campionato quindi ogni partita è fondamentale e cerchiamo di vincerle tutte. Battere lain campionato ci ha ...

Advertising

NackaSkoglund89 : RT @MarcoYera: Bastava quindi pagare 200mila euro per avere Skriniar e Bastoni titolari al derby di andata al posto di D'Ambrosio e Kolarov… - MarcoYera : Bastava quindi pagare 200mila euro per avere Skriniar e Bastoni titolari al derby di andata al posto di D'Ambrosio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bastoni vittoria

Calcio News 24

A soli 21 anni Alessandroè già un perno della difesa nerazzurra ed è entrato a far parte del giro della nazionale maggiore di Roberto Mancini. Il classe '99 ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport in cui ...... Beretta e compagni vogliono continuare a stupire, provando a mettere itra le ruote a Leon ...il campionato ed eliminata Milano in tre gare nei quarti (sconfitta in Gara 1 e doppiain ...Nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Sport, Bastoni ha parlato della sua crescita e dell’obiettivo scudetto per l’Inter ...La Vero Volley Monza è pronta per la sua prima esperienza nelle Semifinali dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca. Domani, sabato 27 marzo, ore 20.15 (diretta Rai Sport, ca ...