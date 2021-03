Advertising

news_bologna : Un altro strafalcione della Borgonzoni; stavolta inciampa sui verbi - AntoPignatari : RT @rep_bologna: Un altro strafalcione di Lucia Borgonzoni: stavolta inciampa sui verbi [aggiornamento delle 07:19] - Vaperonzolo : RT @rep_bologna: Un altro strafalcione di Lucia Borgonzoni: stavolta inciampa sui verbi [aggiornamento delle 07:29] - rep_bologna : Un altro strafalcione di Lucia Borgonzoni: stavolta inciampa sui verbi [aggiornamento delle 07:29] - rep_bologna : Un altro strafalcione di Lucia Borgonzoni: stavolta inciampa sui verbi [aggiornamento delle 07:19] -

Ultime Notizie dalla rete : altro strafalcione

La Repubblica

BOLOGNA. Unscivolone della sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni . Questa volta a cogliere in fallo la senatrice leghista, già celebre per non aver chiaro quali siano le regioni confinanti con la ...Il teatro vive di improvvisazione, aspetti che uno faccia qualche, una dimenticanza, ... Anche se dall'lato è una fatica immensa" Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini, qualche film e ...BOLOGNA. Un altro scivolone della sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni. Questa volta a cogliere in fallo la senatrice leghista, già celebre per non aver chiaro quali siano le regioni confinan ...BOLOGNA. Un altro scivolone della sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni. Questa volta a cogliere in fallo la senatrice leghista, già celebre per non aver chiaro quali siano le regioni confinan ...