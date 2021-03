“Son Sordello della tua terra” | quel campanilismo che non ci abbandona dai tempi di Dante

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 marzo 2021) Non siamo fatti per vivere come bruti: se abbiamo questa consapevolezza è perchésignore che compare sulle monete da due euro ce lo spiegò chiaro e tondo qualche secolo fa in un’opera, la Divina Commedia, che a 700 anni dalla morte diAlighieri è ancora di un’attualità sorprendente. Leggere quest’opera non è solo un modo per riempire i programmi scolastici, ma per capire tante cose dell’Italia di oggi e di tutto il tempo che ci separa daai giorni nostri. Se la celebre apostrofe al nostro Paese,l’ “Ahi, serva Italia”, è divenuto nel tempo un simbolo ma anche uno dei passi forse più inflazionati dell’opera di, ve ne sono altri forse meno noti che ci raccontano tanto su di noi. Possiamo dire serenamente che il Sommo Poeta sia colui che, tra le altre cose, mette nero su bianco ...