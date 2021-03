(Di giovedì 25 marzo 2021) “La pandemia di-19, e la conseguente inattività fisica, hanno influito sulla vita dei nostri. Tuttavia, nonostante le difficoltà, come team poli-specialistico (ematologo, ortopedico, personale infermieristico, fisioterapista, counselor, case manager) abbiamo educato ial movimento. Anche grazie ad ‘Articoliamo’ abbiamo raggiunto ia casa, con video e dirette su varie piattaforme digitali con le quali hanno potuto seguire sessioni di”. Lo ha detto Elena Boccalandro, fisioterapista del Centroe Trombosi ‘A. Bianchi Bonomi’ del Policlinico di Milano, intervenendo all’incontrodel tour di ‘Articoliamo’, la campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere delle ...

Advertising

emergenzavvf : Ritrovato disorientato ma in buona salute, l’anziano si era smarrito nelle campagne aretine, nella zona di Indicato… - fisco24_info : Salute, esperti: 'Con Covid aiuto psicologico e fisioterapia online a pazienti emofilia': 'La pandemia di Covid-19,… - TV7Benevento : Salute, esperti: 'Con Covid aiuto psicologico e fisioterapia online a pazienti emofilia'... - Adnkronos : Salute, esperti: 'Con #Covid aiuto psicologico e fisioterapia online a pazienti #emofilia' - StraNotizie : Salute, esperti: 'Con Covid aiuto psicologico e fisioterapia online a pazienti emofilia' -

Ultime Notizie dalla rete : Salute esperti

Adnkronos

Obiettivo dell'iniziativa: prendersi cura dellaarticolare e promuoverne il benessere grazie a nuovi servizi per i pazienti, momenti di formazione con i più importanti specialisti in emofilia, ...Siamo un gruppo di docenti, ricercatori edafferenti a diverse discipline accomunate dalle finalità di protezione sia degli ecosistemi e dell'ambiente in cui viviamo sia dellaumana e ...Cesena, 25 mar. (Adnkronos Salute) - "La pandemia di Covid-19, e la conseguente inattività fisica, hanno influito sulla vita dei nostri pazienti. Tuttavia, nonostante le difficoltà, come team poli-spe ...Paranoia, stress, ansia e depressione: sono alcuni dei principali sintomi legati a quella che gli esperti definiscono “Pandemic Paranoia”, ovvero una sindrome legata all’emergenza sanitaria in corso.