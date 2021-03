Pd | Simona Malpezzi eletta all' unanimità capogruppo al Senato | ' Darò forma e sostanza alla leadership femminile'

(Di giovedì 25 marzo 2021) L'assemblea deiri Pd ha eletto all', per alzata di mano,come nuovodem a Palazzo Madama . Eletto, sempre all'per alzata di mano, anche il nuovo ...

EnricoLetta : Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte… - robertapinotti : Simona Malpezzi è un’ottima candidata, persona leale e di squadra. La stimo e saprà rappresentare al meglio tutte l… - fattoquotidiano : Simona Malpezzi è la nuova capogruppo del Pd al Senato: eletta all’unanimità, prende il posto di Andrea Marcucci - davicapasso : RT @EnricoLetta: Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le sen… - AmegidAbd : Pd, Simona Malpezzi è la nuova capogruppo al Senato. Eletta all’unanimità, prende il posto di Marcucci -

Alla fine il presidente dei senatori dem, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Madama, ha annunciato il passo indietro e ha avanzato il nome dicome suo sostituto: ' Chiedo ...è stata appena eletta capogruppo dei senatori Pd. Buon lavoro! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Pd. Al lavoro al servizio dell'Italia". Lo scrive il ...L'incontro tra i due leader di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, dà il via al primo mattone per un nuovo grande Centrosinistra in stile Ulivo. Ma ci sono vari problemi, tra personalismi e il c ..."Simona Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?senatori Pd. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Pd. Al lavoro al servizio dell'Italia". Lo scrive il se ...