Nuova Zelanda approva congedo retribuito per lutto in caso di aborto spontaneo o bimbo nato morto (Di giovedì 25 marzo 2021) Il parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una legge che concede alle madri e ai loro partner tre giorni di congedo retribuito per lutto a seguito di un aborto spontaneo o dopo aver partorito un figlio nato morto. Il disegno di legge, presentato dalla deputata laburista Ginny Andersen, è stato approvato ieri all’unanimità dalla Camera dei rappresentanti neozelandese. Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm — Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021 La legislazione ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) Il parlamento dellahato una legge che concede alle madri e ai loro partner tre giorni dipera seguito di uno dopo aver partorito un figlio. Il disegno di legge, presentato dalla deputata laburista Ginny Andersen, è statoto ieri all’unanimità dalla Camera dei rappresentanti neozelandese. Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm — Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021 La legislazione ...

