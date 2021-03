Lutto nel calcio giovanile | muore in un incidente Daniel Guerini | promessa della Lazio Primavera e della Nazionale – Il video

(Di giovedì 25 marzo 2021) Si è spenta una stella. Ieri sera, 24 marzo,delitaliano in forza alla, è morto in unstradale a Roma, all’incrocio tra viale dei Romanisti e viale Palmiro Togliatti, arteria del versante sud-estCapitale, area dalla quale proveniva il giovane 19enne. Il calciatore era alla guida di una Smart FourFour con a bordo due suoi coetanei quando, in una dinamica ancora da chiarire, è avvenuto l’impatto con un’altra vettura che ha provocato una serie di ribaltamenti dell’auto. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo senza vita del ragazzo e fatto trasportare i due passeggeri feriti al Policlinico Tor Vergata. Dai primi passi nelle società romane, ...

Lutto in casa Lazio e nel mondo del calcio. Il giocatore della primavera biancoceleste Daniel Guerini, 19 anni, è morto ieri sera in un incidente automobilisti a Roma, all'incrocio tra via Palmiro ...