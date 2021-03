La terza ondata potrebbe essere quasi finita. I nuovi contagi cominciano a diminuire. Gimbe: “Si intravedono i primi segnali di miglioramento” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, segnala una lieve riduzione dei nuovi casi di contagio (150.033 invece di 157.677) e dei decessi (2.327 rispetto a 2.522), mentre è sempre in aumento il numero dei pazienti attualmente positivi (560.654 – 536.115), di quelli in isolamento domiciliare (528.680 – 506.761), dei ricoveri con sintomi (28.428 invece di 26.098) e delle terapie intensive (3.546 rispetto a 3.256). “Nel pieno della terza ondata – ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – si intravedono i primi segnali di miglioramento: dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend dei nuovi casi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione, sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, segnala una lieve riduzione deicasi dio (150.033 invece di 157.677) e dei decessi (2.327 rispetto a 2.522), mentre è sempre in aumento il numero dei pazienti attualmente positivi (560.654 – 536.115), di quelli in isolamento domiciliare (528.680 – 506.761), dei ricoveri con sintomi (28.428 invece di 26.098) e delle terapie intensive (3.546 rispetto a 3.256). “Nel pieno della– ha detto il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta – sidi: dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend deicasi ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Crisanti: 'Terza ondata 'meno peggio' del previsto' - petergomezblog : Francia: Parigi e 16 dipartimenti in lockdown per un mese, ma le scuole restano aperte. “È terza ondata” - ricpuglisi : Egregio @Corriere, sono largamente a favore dell'apertura delle scuole APPENA POSSIBILE, ma lo studio di cui parla… - fcolarieti : La terza ondata potrebbe essere quasi finita. I nuovi contagi cominciano a diminuire. #Gimbe: “Si intravedono i pri… - Davide19663174 : @ghibellino01 @Ciaoreal1 @CottarelliCPI In prima ondata le chiusero come in tutta Europa In seconda ondata no In te… -