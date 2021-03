Il paradiso delle Signore | Pietro Masotti parla di Giulia Arena | «ritardataria e logorroica»

(Di giovedì 25 marzo 2021) A distanza di pochi giorni dall'ultimo 'ciak', alcuni amati personaggi de Ilsi sono fatti sentire attraverso una diretta Instagram molto interessante. Proprio tramite questa diretta sono state svelate alcune anticipazioni sulla daily soap di Rai 1 e anche degli interessanti retroscena riguardanti per lo più l'attoree la bella attrice. Spoiler Il5: in arrivo molte scene con Marcello e Ludovica Nella giornata del 24 marzo,si sono dati una sorta di pubblico appuntamento attraverso Instagram. Nella diretta IG si è appreso che le prossime puntate ...

Advertising

Radio1Rai : ?? #Dantedì2021 Il 25 marzo Roberto #Benigni reciterà al @Quirinale il XXV Canto del Paradiso alla presenza del Pres… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL Scegli il più bel SPETTACOLO TEATRALE di tutti i tempi tra: ?? CO… - luanadamiani : RT @Dante_Aligheri: #Dantedì2021 Il 25 marzo Roberto Benigni reciterà al @Quirinale il XXV° Canto del Paradiso alla presenza del President… - marcodonatiello : RT @Dante_Aligheri: #Dantedì2021 Il 25 marzo Roberto Benigni reciterà al @Quirinale il XXV° Canto del Paradiso alla presenza del President… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 marzo: Marcello e Ludovica in simbiosi - #Paradiso #delle #Signore -

Ultime Notizie dalla rete : paradiso delle

La lista completainiziative è visibile sul sito del Ministero della Cultura e sui suoi ... Al Quirinale la lettura di Benigni, XXV Canto del- Alla presenza di Mattarella e del Ministro ...Un viaggio attraverso Inferno, Purgatorio eche dura da secoli e affascina milioni di ... in breve" è articolato in due sezioni: la prima per gli studenti e le studentessescuole ...Per i 700 anni dalla morte di Dante, rileggiamo i versi della sua Divina Commedia che celebrano i luoghi della Ciociaria ...La Lettera apostolica di Francesco: «Il Poeta profeta di speranza nel nostro tempo segnato dalla mancanza di fiducia. E’ parte integrante della nostra cultura, ci rimanda alle radici cristiane dell’Eu ...