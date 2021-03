Formazioni ufficiali Germania Islanda | Gosens nemmeno in panchina

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 marzo 2021) Robininper la sfida tra, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar: leRobinnon si accomodainper la sfida tra, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Le(4-3-3): Neuer; Klostermann, Rudiger, Ginter, Emre Can; Goretzka, Kimmich, Gundogan; Sané, Gnabry, Havertz. Allenatore: Low.(4-1-4-1): Halldorsson; Sampsted, Ingason, Arnason, H. Magnusson; A. Gunnarsson; Bjarnason, Sigurjonsson, Palsson, Trautason; Bodvarsson. ...