Fiori e giocattoli sulle settemila piccole lapidi del cimitero dei bambini di Bergamo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Leeliche colorate girano veloci con la prima brezza primaverile. In quel prato, però, non ci sono bimbi che giocano felici, ma solo tante. Sopra sono impressi dei nomi: Giulia di 5 anni, Filippo di 7, Andrea di 2. Sono alcuni dei giovanissimi sepolti nel “reparto”, come riporta il cartello all’inizio della corsia per raggiungerlo, delMonumentale di. Una superficie grande quanto un campo da calcio, nei pressi dell’ingresso di viale Pirovano, sulla sinistra, dove trovano spazio circa“baby”. Dietro a ogni piccolo monumento c’è una storia di grande dolore vissuto da una famiglia bergamasca. I genitori dei piccoli ogni settimana portanofreschi e ripuliscono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiori giocattoli

BergamoNews

... come d'incanto, in piccole bambole in una versione fantastica del mondo reale, dove i... Non tutto è rose e, però, poiché ci sono un paio di difetti. Il problema più grande è relativo ...... motocicli e relative parti ed accessori Commercio al dettaglio di giochi ein esercizi ...articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di, ...Librerie, profumerie, gommisti, ferramenta, agrarie e cartolerie: le voci di chi ci lavora a Trieste, Gorizia e Monfalcone ...Li ha posti con un gesto naturale sulla tomba di terra di Aliya morta a due mesi. Un pesciolino, una trombetta e un uccellino. Questi i giochi da bambini che Johnson, lui stesso malato, ha deposto sul ...