Draghi al vertice Ue | “Europei ingannati da alcune case farmaceutiche Priorità assoluta è non commettere errori durante la ripresa”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nel suo intervento al Consiglio europeo, il presidente Marioha sostenuto la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da. “I cittadinihanno la sensazione di essere statida“, ha dettoagli altri leader presenti, secondo quanto apprendono le agenzie da fonti a Bruxelles.ha ripercorso i punti salienti della vicenda dei vaccini AstraZeneca ritrovati nello stabilimento di Anagni e ha chiesto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, se ritiene giusto che le dosi localizzate in Belgio e in Olanda restino destinate all’Unione europea, in tutto o in parte. ...

Biden potrebbe offrire all'Europa il suo contributo in termini di dosi in eccesso non fruibili nell'immediato dai cittadini Usa non senza qualche possibile contropartita futura ad esempio sulle tecnol ...