Dantedì | anche i più piccoli celebrano la giornata dedicata al Sommo Poeta

(Di giovedì 25 marzo 2021) È un impegno davvero straordinario quello profuso dall’intera comunità scolastica italiana per la Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, che ricorre il prossimo 25 marzo. Un appuntamento voluto fortemente dal ministero dell’Istruzione che ha accompagnato le scuole già nelle scorse settimane in questo percorso di avvicinamento al #Dantedì attraverso i canali social, raccontando i progetti di alcuni Istituti, e che quest’anno assume un valore ancora più simbolico per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.