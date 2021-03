Vaccino anti-Covid, Juventus in prima linea: Stadium pronto a diventare un punto di somministrazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Juventus mette a disposizione un parcheggio dello Stadium per incrementare la campagna vaccinale piemontese Da oggi, 24 marzo, parte la collaborazione tra il Comune di Torino e la Juventus che prevede la creazione di un punto vaccinale all’interno di un parcheggio dell’Allianz Stadium, già precedentemente utilizzato per i tamponi in modalità drive through. Nei giorni scorsi, infatti, le Truppe Alpine dell’Esercito Italiano hanno convertito il precedente hotspot, situato nel parcheggio 10 della struttura, in un vero e proprio ospedale da campo. Il punto di somministrazione vaccinale sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 14:00, e vi si potrà accedere solo dopo aver ricevuto la convocazione da parte dell’Asl. A pieno regime, il personale ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lamette a disposizione un parcheggio delloper incrementare la campagna vaccinale piemontese Da oggi, 24 marzo, parte la collaborazione tra il Comune di Torino e lache prevede la creazione di unvaccinale all’interno di un parcheggio dell’Allianz, già precedentemente utilizzato per i tamponi in modalità drive through. Nei giorni scorsi, infatti, le Truppe Alpine dell’Esercito Italiano hanno convertito il precedente hotspot, situato nel parcheggio 10 della struttura, in un vero e proprio ospedale da campo. Ildivaccinale sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 14:00, e vi si potrà accedere solo dopo aver ricevuto la convocazione da parte dell’Asl. A pieno regime, il personale ...

