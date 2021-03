Vaccini nel Lazio, dosi somministrate anche di notte. Ecco dove e da quando (Di mercoledì 24 marzo 2021) La campagna di vaccinazione nel Lazio non si ferma e da venerdì verranno somministrati i Vaccini contro il Covid-19 anche di notte, con turni fino alle 24. Lo ha annunciato con un tweet il governatore della Regione, Nicola Zingaretti. Si parte dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino. Da venerdi nel Lazio Vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 24, 2021 Leggi anche: Vaccino Covid Roma, dove prenotare per AstraZeneca, Pfizer e Moderna: l’elenco dei punti vaccinali Stando ai dati di ieri, finora sono state effettuate 843291 vaccinazioni nel Lazio. “Prosegue la campagna vaccinale – ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) La campagna di vaccinazione nelnon si ferma e da venerdì verranno somministrati icontro il Covid-19di, con turni fino alle 24. Lo ha annunciato con un tweet il governatore della Regione, Nicola Zingaretti. Si parte dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino. Da venerdi nelanti #COVID19di. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 24, 2021 Leggi: Vaccino Covid Roma,prenotare per AstraZeneca, Pfizer e Moderna: l’elenco dei punti vaccinali Stando ai dati di ieri, finora sono state effettuate 843291 vaccinazioni nel. “Prosegue la campagna vaccinale – ha ...

