Tiro a segno Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: l’indiano Aishwary Pratap Singh Tomar si afferma nella carabina 3 posizioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora una volta risuona l’inno indiano a Nuova Delhi, dove è in corso di svolgimento – in concomitanza al Tiro a volo – la prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a segno. Il merito è di Aishwary Pratap Singh Tomar (classe 2001, alla prima vittoria in CdM) che si è imposto nella gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza dei 50m totalizzando 462,5 punti in una gara dove – se non per una serie di sparo (la seconda) – ha sempre comandato le operazioni andando a precedere il fortissimo ungherese Istvan Peni, secondo a quota 461,6, e il veterano danese Steffen Olsen, terzo con lo score di 450,9 punti. Più staccati, nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora una volta risuona l’inno indiano a, dove è in corso di svolgimento – in concomitanza ala volo – la prima tappa delladeldi. Il merito è di(classe 2001, alla prima vittoria in CdM) che si è impostogara diuomini dalla distanza dei 50m totalizzando 462,5 punti in una gara dove – se non per una serie di sparo (la seconda) – ha sempre comandato le operazioni andando a precedere il fortissimo ungherese Istvan Peni, secondo a quota 461,6, e il veterano danese Steffen Olsen, terzo con lo score di 450,9 punti. Più staccati, nel ...

Advertising

deadellacaccia : TIRO A SEGNO. COMUNICATO UFFICIALE: STATUTO UITS E PROSSIME ELEZIONI FEDERALI - acehinata : @cuddIeunit per quel giochino di tiro a segno con le pietre - WM_consulenze : L'associazione TSN Crevalcore da oltre 50 anni porta avanti una passione: promuove la pratica ludica e sportiva del… - dandolos12 : Al luna park della politica sembra siano cambiati i pupazzi del tiro a segno #Scanzi #Morra #Boldrini - rotre54 : La polizia Usa ammazza gente per la strada e poi perde tempo a caricare su un'ambulanza un personaggio come quello?… -