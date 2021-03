Tentata strage a Macerata, Luca Traini condannato a 12 anni in Cassazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Corte di Cassazione ha condannato a 12 di carcere Luca Traini, il 31enne che il 3 febbraio sparò a sei migranti a Macerata, ferendoli. La Consulta ha confermato la sentenza d’appello. Traini è stato condannato per il reato di Tentata strage aggravata dall’odio razziale. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Corte dihaa 12 di carcere, il 31enne che il 3 febbraio sparò a sei migranti a, ferendoli. La Consulta ha confermato la sentenza d’appello.è statoper il reato diaggravata dall’odio razziale. Notizia in aggiornamento

