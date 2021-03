Simeone nel panico, calciatore sviene in allenamento: attimi di paura (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sicuramente Simeone non si aspettava di dover vivere degli attimi di terrore durante l’allenamento dell’Atletico Madrid. Ecco cosa è successo. Diego Simeone (Getty Images)La notizia arriva dal campo di allenamento dei colchoneros. Ieri Moussa Dembelè è svenuto durante l’allenamento. La causa è da additare a un calo di pressione sanguigno che l’ha portato a dover lasciare anticipatamente il campo di gioco. Sicuramente è stato un momento di grande paura visto che il ragazzo è crollato in campo improvvisamente creando decisamente paura. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere un calciatore crollare improvvisamente e purtroppo i precedenti sono piuttosto nefasti. LEGGI ANCHE >>> Morata ai tifosi, cosa ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sicuramentenon si aspettava di dover vivere deglidi terrore durante l’dell’Atletico Madrid. Ecco cosa è successo. Diego(Getty Images)La notizia arriva dal campo didei colchoneros. Ieri Moussa Dembelè è svenuto durante l’. La causa è da additare a un calo di pressione sanguigno che l’ha portato a dover lasciare anticipatamente il campo di gioco. Sicuramente è stato un momento di grandevisto che il ragazzo è crollato in campo improvvisamente creando decisamente. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere uncrollare improvvisamente e purtroppo i precedenti sono piuttosto nefasti. LEGGI ANCHE >>> Morata ai tifosi, cosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Simeone nel Julio Cruz: 'Mihajlovic grande persona. Mi ricorda Simeone' Mi ricorda Simeone, entrambi sono dei condottieri, Diego è un altro disposto a fare la guerra per qualsiasi cosa, vuole sempre vincere. Sono simili nel trasmettere la loro fame e aggressività e nel ...

L'Inter e Conte. Via? Macché. Solo zizzania , ecco perché resterà Nel bene o nel male - tra sfoghi e riappacificazioni - Antonio Conte ha dato tanto al mondo ...a stagione risulta secondo con circa 10 milioni in meno) e sul podio dei tecnici europei dietro a Simeone ...

Julio Cruz: "Mihajlovic grande persona. Mi ricorda Simeone" LazioNews Paura per Dembelé: il campione dell'Atletlico Madrid sviene in allenamento. Il video I medici dei colchoneros hanno subito prestato soccorso al 24enne attaccante che poi si è rialzato. L’Atletico Madrid: 'È sotto osservazione' ...

Julio Cruz: “Mihajlovic grande persona. Mi ricorda Simeone” LAZIO CRUZ – L’ex Bologna, Inter e Lazio, Ricardo Julio Cruz, nel corso di un’intervista riportata nelle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato con grande stima e affetto del suo ex compagno di s ...

