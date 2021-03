“Follow Me” è il primo EP degli Out the Club (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli Out the Club pubblicano il primo EP dal titolo “Follow me”: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme digitali Tre energiche tracce compongono “Follow Me” il primo EP degli Out the Club!, una bomba musicale di 9 minuti in cui il pop punk si fonde con il rock per dare vita ad un’esperienza… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli Out thepubblicano ilEP dal titolo “me”: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme digitali Tre energiche tracce compongono “Me” ilEPOut the!, una bomba musicale di 9 minuti in cui il pop punk si fonde con il rock per dare vita ad un’esperienza… L'articolo Corriere Nazionale.

