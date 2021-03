Covid | l’annuncio del prof Ascierto | “Al Pascale iniziata la sperimentazione del vaccino”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo da poco iniziato ladi fase 1 delTakis, presso ildi Napoli, insieme all’ospedale San Gerardo di Monza e l’Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma”. Così Paolo, oncologo dell’ospedaledi Napoli, annuncia il via alladelitaliano. “A differenza di quelli già approvati – continua il medico – , è una DNA che contiene al suo interno il codice genetico del virus, tradotto in proteine attraverso la mediazione dell’RNA: per questo il farmaco può essere facilmente modificato in laboratorio, per rispondere alle varianti del virus e non necessita di temperature particolari per la conservazione o il trasporto. ...