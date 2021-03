Catanzaro corsaro al Lamberti | la Cavese perde ancora

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Sesta sconfitta consecutiva per lache cade 1-0 al Simonettacontro ile resta a quota sedici punti, all’ultimo posto del girone C di serie C. Decisivo un gol di Porcino, che al 23? della prima frazione di gioco è bravo a battere Kucich capitalizzando un cambio di gioco di Garufo. Inutili i tentativi di reazione della squadra di Campilongo, che negli ultimi minuti ha potuto godere anche della superiorità numerica causata dall’espulsione di Baldassin all’88’, un episodio che non ha però influito in alcun modo sul risultato finale. I tre punti prendono la strada die consentono alle Aquile di scavalcare il Bari e volare al terzo posto a quota 54 punti.(4-4-2) : Kucich; Senese (78’ De Rosa), Matino, De Franco, ...