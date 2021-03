Tennis: Lorenzo Musetti, arriva la wild card per l’ATP di Cagliari 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) Anche Lorenzo Musetti sarà al via dell’ATP 250 di Cagliari, subito successivo al Masters 1000 di Miami. Il diciannovenne di Carrara, come confermato da Luca Fiorino di SuperTennis, ha ricevuto una wild card per il torneo sardo di scena dal 5 all’11 aprile. Nell’elenco degli italiani al momento iscritti, Musetti va ad aggiungersi a Lorenzo Sonego e a Stefano Travaglia, presenti in un tabellone che, a meno di inviti ancora più importanti, verrà comandato dal cileno Cristian Garin e dal russo Aslan Karatsev. Nell’attesa di giocare in Sardegna, Musetti è prossimo al suo esordio in un Masters 1000 diverso da Roma: entrato direttamente nel tabellone principale a Miami, affronterà l’americano Michael Mmoh all’esordio, con la ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Anchesarà al via del250 di, subito successivo al Masters 1000 di Miami. Il diciannovenne di Carrara, come confermato da Luca Fiorino di Super, ha ricevuto unaper il torneo sardo di scena dal 5 all’11 aprile. Nell’elenco degli italiani al momento iscritti,va ad aggiungersi aSonego e a Stefano Travaglia, presenti in un tabellone che, a meno di inviti ancora più importanti, verrà comandato dal cileno Cristian Garin e dal russo Aslan Karatsev. Nell’attesa di giocare in Sardegna,è prossimo al suo esordio in un Masters 1000 diverso da Roma: entrato direttamente nel tabellone principale a Miami, affronterà l’americano Michael Mmoh all’esordio, con la ...

