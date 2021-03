“Sud, progetti per ripartire”: in diretta l’intervento del presidente del Consiglio Draghi (Di martedì 23 marzo 2021) Nella prima giornata del forum “Sud – progetti per ripartire”, organizzato dal ministero per il Sud e la Coesione territoriale, interviene in apertura il presidente del Consiglio, Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Nella prima giornata del forum “Sud –per”, organizzato dal ministero per il Sud e la Coesione territoriale, interviene in apertura ildel, Mario. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

mara_carfagna : Al via alle 9.30 “Sud - Progetti per ripartire”. Si inizia con l’intervento del Presidente Draghi. Insieme a rappre… - mara_carfagna : In vista dell’inizio di '#Sud - #ProgettiPerRipartire”, inauguriamo oggi una campagna di #ascolto diffusa tramite c… - Global16938439 : RT @mara_carfagna: Al via alle 9.30 “Sud - Progetti per ripartire”. Si inizia con l’intervento del Presidente Draghi. Insieme a rappresenta… - repubblica : Sud - Progetti per ripartire, incontro in videoconferenza con Mario Draghi e Mara Carfagna - FraAngelone : RT @mara_carfagna: Al via alle 9.30 “Sud - Progetti per ripartire”. Si inizia con l’intervento del Presidente Draghi. Insieme a rappresenta… -