“Non aggiungo altro” Riccardo Guarnieri parla ancora di Ida Platano Nonostante Roberta…

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 marzo 2021) Da tre settimane circae Roberta Di Padua sono usciti dallo studio di Uomini e Donne, la coppia sta vivendo la storia lontano dai riflettori e tutto sembra andare per il meglio tra progetti e nuove decisioni.non ha mai nascosto il sogno di diventare padre e lei non ha avuto riserve. “Credo che quando si ama la chiusura del cerchio sia avere un figlio; quindi sì, lo farei. So cheha un grande desiderio di paternità e per egoismo non potrei mai negargli questa opportunità”. Per quanto riguarda la convivenza, non ne hannomaito. Per ora cercheranno di viversi nei week-end. Subito dopo la scelta diera stata intervistata la sua ex storica Ida, con la quale...