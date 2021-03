La Germania prolunga il lockdown. In Ue battuta d'arresto a vaccino Sputnik

(Di martedì 23 marzo 2021) L'Italia, insieme a Berlino e Parigi, potrebbe riproporre comunque l'utilizzo del farmaco russo per far fronte alla terza ondata pandemica che gradualmente ormai sta interessando diversi paesi del ...

L'Italia, insieme a Berlino e Parigi, potrebbe riproporre comunque l'utilizzo del farmaco russo per far fronte alla terza ondata pandemica che gradualmente ormai sta interessando diversi paesi del ...Lail lockdown fino al 18 aprile " Laproroga il lockdown anti - Covid fino al 18 aprile. Lo ha stabilito il vertice tra Angela Merkel e i governatori dei Laender. Putin: "...Gran Bretagna: tre mesi di lockdown e 28 mln di vaccinazioni. Da aprile riapre un po'. Germania: pochi vaccinati e chiusure fino almeno al 18 e Pasqua in casa. Italia? Pochi vaccinati per troppa vogli ...La Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile, la Francia registra il più alto numero di ricoverati in rianimazione da novembre, mentre il Regno Unito ...