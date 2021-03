Isola dei Famosi 2021: ex vippona del Grande Fratello Vip 5 potrebbe approdare in Honduras col suo ex fidanzato (Di martedì 23 marzo 2021) All’Isola dei Famosi potrebbero nuovamente sparigliarsi le carte. Dopo lo scambio di casacca che ha visto Daniela Martani passare dalla squadra dei Buriños a quella dei Refinados e Brando Giorgi operare il passaggio opposto, un’altra novità potrebbe sconvolgere nuovamente gli equilibri dell’adventure game condotto da Ilary Blasi. In Honduras, infatti, potrebbero presto sbarcare – stando a quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram – Selvaggia Roma ed il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Selvaggia Roma ora si trova a casa, ma ha tenuto ad informare i fan, tramite le sue stories, che ha dei progetti lavorativi da portare avanti; che abbiano a che fare proprio con l’Isola dei Famosi? L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di martedì 23 marzo 2021) All’deiro nuovamente sparigliarsi le carte. Dopo lo scambio di casacca che ha visto Daniela Martani passare dalla squadra dei Buriños a quella dei Refinados e Brando Giorgi operare il passaggio opposto, un’altra novitàsconvolgere nuovamente gli equilibri dell’adventure game condotto da Ilary Blasi. In, infatti,ro presto sbarcare – stando a quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram – Selvaggia Roma ed il suo exFrancesco Chiofalo. Selvaggia Roma ora si trova a casa, ma ha tenuto ad informare i fan, tramite le sue stories, che ha dei progetti lavorativi da portare avanti; che abbiano a che fare proprio con l’dei? L'articolo proviene da Trash Italiano.

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - Simosalva73 : RT @visit_lazio: La bellezza di #Ventotene l'isola dell'arcipelago pontino ci rievoca i sapori del mare e la bellezza dei colorati giorni d… - elena19936 : RT @QuiMediaset_it: Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissimi g… -