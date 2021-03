Intesa Cdp-Comune per il nuovo palasport di Cantù (Di martedì 23 marzo 2021) Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Cantu’ (Co) hanno firmato un protocollo d’Intesa per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport. Cdp, ha informato una nota, fornirà al Comune lombardo una consulenza tecnico-finanziaria, della durata di 36 mesi, per tutte le fasi del progetto: dalla programmazione all’esecuzione, passando anche per la progettazione e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 23 marzo 2021) Cassa Depositi e Prestiti e ildi Cantu’ (Co) hanno firmato un protocollo d’per la realizzazione delPalazzetto dello Sport. Cdp, ha informato una nota, fornirà allombardo una consulenza tecnico-finanziaria, della durata di 36 mesi, per tutte le fasi del progetto: dalla programmazione all’esecuzione, passando anche per la progettazione e L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Intesa Cdp-Comune per il nuovo palasport di Cantù: Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Ca… - lucadonnici : Il ministro del Tesoro Franco, nel corso di un'intervista a Classe CNBC e MF-Milano Finanza, si è detto fiducioso c… - MilanoFinanza : Franco: Cdp e Intesa garanzia per gli interessi italiani in Borsa - PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: Colao prepara il piano B sulla rete unica, Tim perde il sei per cento in Borsa, Enel ha sottoscritto un'intesa con Macqu… - CristinaAntonu : RT @GioFaggionato: Colao prepara il piano B sulla rete unica, Tim perde il sei per cento in Borsa, Enel ha sottoscritto un'intesa con Macqu… -