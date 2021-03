Guerrini lascia l’M5S: nessun sostegno a candidatura Raggi (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – Gemma Guerrini lascia il Movimento 5 Stelle e passa al Gruppo misto in Assemblea capitolina. L’annuncio e’ stato dato dala stessa consigliera in apertura della seduta di oggi in Aula Giulio Cesare. “Informo l’Aula che lascio il Movimento 5 Stelle per entrare nel Gruppo misto. Ho sempre onorato con lealta’ il mandato che gli elettori mi hanno affidato e ho intenzione di continuare a farlo, nel rispetto del programma che ha portato nel 2016 il M5s a governare Roma”, le parole di Guerrini. “Il fatto che nel 2019 io mi sia dimessa da presidente vicaria del Consiglio della Citta’ metropolitana di Roma, e che oggi io mi dimetta da componente del gruppo capitolino di maggioranza, lasciando contestualmente il M5s, sia dimostrazione sufficiente del tipo di giudizio che do a questa amministrazione, cui e’ da aggiungere ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – Gemmail Movimento 5 Stelle e passa al Gruppo misto in Assemblea capitolina. L’annuncio e’ stato dato dala stessa consigliera in apertura della seduta di oggi in Aula Giulio Cesare. “Informo l’Aula che lascio il Movimento 5 Stelle per entrare nel Gruppo misto. Ho sempre onorato con lealta’ il mandato che gli elettori mi hanno affidato e ho intenzione di continuare a farlo, nel rispetto del programma che ha portato nel 2016 il M5s a governare Roma”, le parole di. “Il fatto che nel 2019 io mi sia dimessa da presidente vicaria del Consiglio della Citta’ metropolitana di Roma, e che oggi io mi dimetta da componente del gruppo capitolino di maggioranza,ndo contestualmente il M5s, sia dimostrazione sufficiente del tipo di giudizio che do a questa amministrazione, cui e’ da aggiungere ...

Advertising

ragusaibla : Gemma Guerrini lascia il M5S e passa al gruppo misto: a rischio la maggioranza Raggi - MenegazziMarina : Roma, Gemma Guerrini lascia il Movimento Cinque Stelle. E la maggioranza in Campodoglio traballa - EmMicucci : RT @romatoday: #campidoglio, anche Gemma Guerrini lascia il M5s: 'Non sosterrò nessuna forza #politica che supporterà @virginiaraggi' https… - antonioscacc : ottima notizia. Grava Gemma. Campidoglio, anche Gemma Guerrini lascia il M5s: 'Non sosterrò nessuna forza politica… - piergiuseppe36 : Roma, Gemma Guerrini lascia il Movimento Cinque Stelle. E la maggioranza traballa -