(Di martedì 23 marzo 2021) Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno pone l’accento sul carattere orgoglioso di Rinoe sul fatto che potrebbe essere questo in realtà il reale impedimento di un proseguo sulla panchina del Napoli Al momento il futuro diè lontano da Napoli – poi il calcio ci insegna che i risultati hanno potere miracoloso anche sulle decisioni già prese – e non soltanto perché De Laurentiis ha deciso di non formalizzare l’offerta di ottobre scorso di rinnovo del contratto. Ma Rino, uomo intelligente e,ha dimostrato, capace di fare passi indietro, non aspetta altro che raggiungere l’obiettivo Champions e salutare con il petto gonfio d’orgoglioinfatti non hal’obiettivo Champions neanche nei momenti di burrasca, ma, allo stesso modo, non ha ...

Advertising

napolista : Cormezz: #Gattuso non ha dimenticato l’atteggiamento del club percepito come un tradimento Il futuro di Gattuso ap… - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Cormezz: i contatti tra #Adl e #Sarri ci sono, ma tutto questo parlarne nuoce alla #Champions Il continuo riproporre l’argo… - napolista : Cormezz: i contatti tra #Adl e #Sarri ci sono, ma tutto questo parlarne nuoce alla #Champions Il continuo ripropor… - infoitsport : Cormezz: Gattuso è convinto di potersi togliere qualche sassolino dalle scarpe a fine stagione - ilNapolista - napolista : Cormezz: il recupero di #Koulibaly è stato determinante Senza il senegalese il #Napoli ha subito dodici reti; solt… -

Ultime Notizie dalla rete : Cormezz Gattuso

ilnapolista

... recuperati gli infortunati,lavora alacremente per portare a casa l'obbiettivo. Ma, come scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno , farlo con l'ombra di Sarri sul collo non è ...Senza il senegalese il Napoli ha subito dodici reti; soltanto due nelle quattro partite in cui inveceha potuto contare su di lui. Se si è parlato tanto delle assenze in attacco che hanno penalizzato il Napoli, numeri alla mano non si può non considerare anche quelle del reparto difensivo Il ...C’è stato un tiro al piccione contro l’allenatore. Alvino: "L'aria è cambiata in casa Napoli, gli atteggiamenti del presidente piacciono a Gattuso". Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune ...Senza il senegalese il Napoli ha subito dodici reti; soltanto due nelle quattro partite in cui invece Gattuso ha potuto contare su di lui. Il Napoli ha la terza miglior difesa del campionato, anche se ...