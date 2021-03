C’è un focolaio di Covid nel reparto oncologico di Lecce, è morta una mamma di 49 anni (Di martedì 23 marzo 2021) E’ scoppiato qualche settimana fa un focolaio di Covid nel reparto di oncologia di un ospedale di Lecce, la settima vittima è una mamma di 49 anni. Le persone contagiate nel reparto sono in tutto 18 ed è salito a sette il numero delle vittime del Polo oncologico dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove, qualche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 marzo 2021) E’ scoppiato qualche settimana fa undineldi oncologia di un ospedale di, la settima vittima è unadi 49. Le persone contagiate nelsono in tutto 18 ed è salito a sette il numero delle vittime del Polodell’ospedale Vito Fazzi didove, qualche L'articolo proviene da Leggilo.org.

