Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 20 | 30

(Di lunedì 22 marzo 2021)22 MARZOORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’ SOLO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA-TARQUINIA E’ SEGNALATO VENTO FORTE VENTO FORTE ANCHE SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA ORTE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE-CIVITACASTELLANA-VITERBO TRATTA EXTRAURBANA E’ CANCELLATO IL TRENO SANT’ORESTE FLAMINIO DELLE ORE 21.21 INOLTRE, SONO STATE RIDOTTE LE CORSE SULLA TRATTA URBANA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ANCORA TRASPORTO PUBBLICO BUS AL POSTO DEI TRENI LUNGO IL PERCORSO DELLA ...