Vaccini, l’immunologa Viola: mobilitare medici di base per iniezioni porta a porta a anziani e disabili (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccini, l’immunologa Viola ribadisce: per anziani e disabili serve il porta a porta guidato dai medici di famiglia. E invece, al momento si procede a rilento. E tra polemiche e disguidi scatenati da chi, dall’alto di posizioni privilegiate, prende corsie preferenziali e scorciatoie, che non aiutano certo a velocizzare la pratica. Anzi… Creano difficoltà che aggiungono al danno, anche la beffa del sopruso. Ma allora, che fare? Nel coro di consigli e istruzioni per l’uso che si alza dalla platea di virologi e incontra le voci dell’opinione pubblica, distinguiamo la voce dell’immunologa Viola che, soprattutto sulla base di ragioni di buon senso, torna a rilanciare anche ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)ribadisce: perserve ilguidato daidi famiglia. E invece, al momento si procede a rilento. E tra polemiche e disguidi scatenati da chi, dall’alto di posizioni privilegiate, prende corsie preferenziali e scorciatoie, che non aiutano certo a velocizzare la pratica. Anzi… Creano difficoltà che aggiungono al danno, anche la beffa del sopruso. Ma allora, che fare? Nel coro di consigli e istruzioni per l’uso che si alza dalla platea di virologi e incontra le voci dell’opinione pubblica, distinguiamo la voce delche, soprattutto sulladi ragioni di buon senso, torna a rilanciare anche ...

Advertising

Lgiova66 : RT @Riccardoelvisi: Grazie a @RadioRadicale ed alla Prof.ssa @antonellaviol17 per l'utilissima nota informativa del lunedì riguardante l'ep… - Riccardoelvisi : Grazie a @RadioRadicale ed alla Prof.ssa @antonellaviol17 per l'utilissima nota informativa del lunedì riguardante… - simona_regina : RT @CNRsocial_: ?? #SaveTheDate #26marzo alle 18e30 torna '#stampaEscienza… quasi amiche' con una puntata dedicata ai #vaccini In diretta Fa… - CittadinidiTwtt : RT @CNRsocial_: ?? #SaveTheDate #26marzo alle 18e30 torna '#stampaEscienza… quasi amiche' con una puntata dedicata ai #vaccini In diretta Fa… - LeonardoCaputo1 : RT @CNRsocial_: ?? #SaveTheDate #26marzo alle 18e30 torna '#stampaEscienza… quasi amiche' con una puntata dedicata ai #vaccini In diretta Fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’immunologa Dopo il vaccino Covid si può togliere la mascherina? Corriere della Sera