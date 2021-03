Sciami di droni e innovazione militare. I piani della Cina secondo il CeSI (Di lunedì 22 marzo 2021) La Cina ha fatto dello sviluppo dei velivoli a pilotaggio remoto (Uav) una propria priorità di sviluppo, passando in pochissimi anni dalla dipendenza dal mercato estero a una posizione di leadership nella progettazione e realizzazione di droni di tutti i tipi. Motore di questo rapidissimo sviluppo è stato il coordinamento effettuato dal governo di Pechino, che ha spinto soprattutto sulle sinergie tra accademia, ricerca, cluster industriali e forze armate. È quanto emerge dall’ultimo report del Centro studi internazionali (CeSI), a firma di Noemi Brancazi, dedicato alle ultime tendenze e previsioni sul futuro delle tecnologie Uav cinesi. SINERGIE INDUSTRIALI Nonostante le notizie siano frammentarie, “data la rilevante omissione di dati da parte dello Stato”, la posizione di assoluta leadership di molte aziende cinesi nel capo dei ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Laha fatto dello sviluppo dei velivoli a pilotaggio remoto (Uav) una propria priorità di sviluppo, passando in pochissimi anni dalla dipendenza dal mercato estero a una posizione di leadership nella progettazione e realizzazione didi tutti i tipi. Motore di questo rapidissimo sviluppo è stato il coordinamento effettuato dal governo di Pechino, che ha spinto soprattutto sulle sinergie tra accademia, ricerca, cluster industriali e forze armate. È quanto emerge dall’ultimo report del Centro studi internazionali (), a firma di Noemi Brancazi, dedicato alle ultime tendenze e previsioni sul futuro delle tecnologie Uav cinesi. SINERGIE INDUSTRIALI Nonostante le notizie siano frammentarie, “data la rilevante omissione di dati da parte dello Stato”, la posizione di assoluta leadership di molte aziende cinesi nel capo dei ...

