Porta il figlio in ospedale ma si schianta: Angelo muore dopo 3 mesi di ricovero (Di lunedì 22 marzo 2021) Non ce l’ha fatta il 31enne rimasto coinvolto in un gravissimo incidente la notte di Capodanno: era uscito dal coma dopo 20 giorni ma a tre mesi dal tremendo schianto il suo cuore si è fermato Per tre mesi ha lottato per la sua sopravvivenza e riuscendo anche a risvegliarsi dal coma nel quale era L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Non ce l’ha fatta il 31enne rimasto coinvolto in un gravissimo incidente la notte di Capodanno: era uscito dal coma20 giorni ma a tredal tremendo schianto il suo cuore si è fermato Per treha lottato per la sua sopravvivenza e riuscendo anche a risvegliarsi dal coma nel quale era L'articolo NewNotizie.it.

