Moon Knight: l'incredibile allenamento di Oscar Isaac in un nuovo video (Di lunedì 22 marzo 2021) Oscar Isaac e le sue mosse atletiche nel video che mostra la complessa preparazione fisica per il ruolo dell'eroe Marvel Moon Knight. Un nuovo video svela l'incredibile preparazione fisica e addestramento alla lotta a cui Oscar Isaac si sta sottoponendo per diventare l'eroe Marvel Moon Knight. L'attore è apparso in un nuovo video pubblicato sull'account Instagram della sua società di produzione, Mad Gene Media, dove si esercita in diverse sequenze coreografiche di combattimento mettendo al tappeto i suoi avversari. Nella didascalia del nuovo post si legge "Attualmente fuori sede" con l'aggiunta dell'hashtag #TheOneYouSeeComing, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 marzo 2021)e le sue mosse atletiche nelche mostra la complessa preparazione fisica per il ruolo dell'eroe Marvel. Unsvela l'preparazione fisica e addestramento alla lotta a cuisi sta sottoponendo per diventare l'eroe Marvel. L'attore è apparso in unpubblicato sull'account Instagram della sua società di produzione, Mad Gene Media, dove si esercita in diverse sequenze coreografiche di combattimento mettendo al tappeto i suoi avversari. Nella didascalia delpost si legge "Attualmente fuori sede" con l'aggiunta dell'hashtag #TheOneYouSeeComing, ...

