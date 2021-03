Mercati europei in stand-by (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee che confermano l’impostazione cauta dell’avvio. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. In Europa desta preoccupazione la notizia che la cancelliera tedesca Angela Merkel, intenderebbe prolungare il lockdown anche al mese di aprile. A complicare il quadro è stata inoltre la mossa a sorpresa del presidente turco, Erdogan, che ha deciso di sostituire il numero uno della banca centrale, Naci Agbal. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,34%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +97 punti base, con il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee che confermano l’impostazione cauta dell’avvio. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. In Europa desta preoccupazione la notizia che la cancelliera tedesca Angela Merkel, intenderebbe prolungare il lockdown anche al mese di aprile. A complicare il quadro è stata inoltre la mossa a sorpresa del presidente turco, Erdogan, che ha deciso di sostituire il numero uno della banca centrale, Naci Agbal. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,34%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +97 punti base, con il ...

Mercati europei in stand-by

