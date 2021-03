Le aperture spagnole | AS | “Parata del campionato” | Marca | “Rimangono 10 finali”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il week-end diin Spagna ha due protagonisti, Oblak e Messi. Il primo ha parato un rigore all’86’, consentendo all’Atletico di vincere la gara con l’Alaves e di mantenere il vantaggio in Liga. Messi invece, con una doppietta, lancia il Barcellona nel 6-1 alla Real Sociedad. Queste ledei quotidiani sportivi spagnoli in questo lunedì 22 marzo: Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 22 marzo 2021.“Cidieci!” Oblak para un rigore che può valere una Liga. L’estremo difensore salva un tiro dagli undici metri quasi tre anni dopo e dà valore al gol di Suarez. Atletico Madrid (66 punti), Barcellona (62) e Real Madrid (60) lotteranno fino a maggio. As “del” Oblak ferma un calcio di rigore di Joselu ...