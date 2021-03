Ferrari 812 - Versione Speciale o nuova generazione?

(Di lunedì 22 marzo 2021)o vera e propria erede della812 Superfast? Le pesanti camuffature che contraddistinguono il prototipo avvistato nelle scorse ore in Italia non consentono di dare una risposta certa a questa domanda, anche se potrebbe essere ancora po' troppo presto per parlare di unadella dodici cilindri. La vita della 812, infatti, volge verso il termine, ma la sportiva dovrebbe comunque rimanere in produzione almeno per tutto il 2021, per poi lasciare spazio a un nuovo modello tra il 2022 e il 2023: la, infatti, sarà probabilmente il canto del cigno della coupé. Il ciclo vita delle ultime dodici cilindri di Maranello è sempre stato di circa sei anni: nel 2017 la 812 Superfast ha preso il posto della F12berlinetta che ...

Tra le news della settimana c'è spazio anche per nuove conferme sul debutto dellaVersione Speciale , il nuovo progetto di Maranello in arrivo a breve. Nel frattempo, la casa italiana ...L'auto di partenza dellaOmologata, come è noto, è unaSuperfast. Ma poi a Maranello, seguendo le indicazioni del committente, hanno cambiato ogni linea e mantenendo solo pochissimi ...Un muletto della sportiva è stato avvistato in Italia: sotto i teli di copertura potrebbe celarsi l'ultimo dodici cilindri aspirato non elettrificato di Maranello ...Arrivata oltre 3 anni dopo la coupé, è stata prodotta in soli 122 esemplari e dopo di lei non si sono viste V12 scoperte fino al 2019 ...