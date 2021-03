Dl sostegni | Necci Federalberghi | “Delusi da Draghi | in migliaia falliranno”

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Dopo il Dlsiamo fortementee non ne capiamo il senso. Aiutare con pochedi euro aziende che hanno perso milioni di fatturato oltre che essere inutile è spreco di denaro pubblico”. Così Roberto, vice presidente diRoma e presidente del centro studi dell’associazione, parlando a LabParlamento.it. Insomma, il settore del turismo denuncia l’inadeguatezza del primo provvedimento economico del governoe non “sposa” l’ottimismo del ministro Speranza sulla prossima estate. Il colpo subito dal settore è troppo grande edi imprese più che ripartire,. (prosegue dopo la foto) Dl: “Nostre richieste accolte in misure ...

'Dopo il dlsiamo fortemente delusi e non ne capiamo il senso. Aiutare con pochi migliaia di euro ... Così Roberto, vice presidente di Federalberghi Roma e presidente del centro studi dell'...Ecco perché il governo Draghi, dopo la buona performance del decreto, deve immediatamente ... ha commentato ieri il vicepresidente Roberto. Difficile che si possa cambiare qualcosa in ...Necci: "Aiutare con pochi migliaia di euro aziende che hanno perso milioni di fatturato oltre che essere inutile è spreco di denaro pubblico" ...Walter De Cassan: «In un anno ho lavorato quattro mesi, quella cifra non basterà nemmeno per pagare la corrente» ...