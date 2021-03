Dayane Mello tira una stoccata a Rosalinda e parla del loro rapporto oggi

(Di lunedì 22 marzo 2021) IltraDopo l’intervento diCannavò la scorsa settimana a Live Non è la d’Urso, dove ha confessato di averto privatamente con, adesso are nella trasmissione di Barbara d’Urso è stata proprio la modella. La brasiliana ha raccontato che ilsi è incrinato L'articolo proviene da Novella 2000.

Ospite a Live - Non è la D'Urso nella puntata di domenica 21 marzoparla della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La modella è stata una delle protagoniste della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. All'interno della casa ...Nel corso dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso ,ha affrontato le cinque agguerritissime sfere . La modella brasiliana è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip e dopo essere ...A Live Non è la d'Urso Dayane Mello tira una stoccata all'amica Rosalinda Cannavò e parla del loro rapporto oggi dopo il GF Vip ...Dayane affronta le sfere di Live-Non è la d'urso: l'attacco a Rosalinda e Franco Oppini. Nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, Dayane Mello ha affrontato le cinque agguerritissime sfe ...