Verona-Atalanta, Duvan Zapata gol: impressionante prova di forza, è 0-2 (VIDEO) (Di domenica 21 marzo 2021) L'Atalanta raddoppia. Nel match contro il Verona, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Gian Piero Gasperini trovano anche la rete dello 0-2 con un Duvan Zapata straripante: l'attaccante nerazzurro si invola verso la porta avversaria, si allunga il pallone, brucia Lovato con un mix di velocità, potenza e forza e poi deposita la palla in porta battendo Silvestri in uscita. Ecco il VIDEO del gol. SportFace.

Atalanta_BC : ?? Tutto pronto a Verona! ?? All set for #VeronaAtalanta! #GoAtalantaGo ???? - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - manini_giacomo : 0-2 vs #Samp 3-1 vs #Spezia 0-2 col #Verona in 45'. Questi sono risultati da grande squadra, perché in queste gar… - keneonwuakpa : Dimmi che stai guardando Verona-Atalanta senza dirmi che stai guardando Verona-Atalanta: - webecodibergamo : Verona-Atalanta primo tempo 0-2 I nerazzurri sono una furia, prima Malinoskyi e poi Zapata -