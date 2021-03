Soldini, record di velocità per multiscafi sulla rotta Monaco - Porto Cervo (Di domenica 21 marzo 2021) Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 hanno stabilito il nuovo record di velocità dei multiscafi sulla rotta di 195 miglia Monaco - Porto Cervo, con un tempo di 7 ore, 50 minuti e 44 secondi. Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) Giovannie il Team di Maserati Multi 70 hanno stabilito il nuovodideidi 195 miglia, con un tempo di 7 ore, 50 minuti e 44 secondi.

