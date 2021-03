Selvaggia Lucarelli disperata: il racconto del suo triste passato (Di domenica 21 marzo 2021) In una lunga intervista al “Corriere Della Sera” Selvaggia Lucarelli ha raccontato di come una relazione durata 4 anni le abbia tolto, giorno dopo giorno, il coraggio e la dignità. Oggi che è felice accanto al suo Lorenzo, però, è pronta a mettersi a nudo. Nella prima puntata del podcast “Proprio a me” Selvaggia Lucarelli si è raccontata a cuore aperto, approfondendo una storia personale che già qualche mese Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 marzo 2021) In una lunga intervista al “Corriere Della Sera”ha raccontato di come una relazione durata 4 anni le abbia tolto, giorno dopo giorno, il coraggio e la dignità. Oggi che è felice accanto al suo Lorenzo, però, è pronta a mettersi a nudo. Nella prima puntata del podcast “Proprio a me”si è raccontata a cuore aperto, approfondendo una storia personale che già qualche mese Articolo completo: dal blog SoloDonna

Corriere : Selvaggia Lucarelli: «I 4 anni di amore tossico che mi hanno tolto la dignità. Come sono guarita» - stanzaselvaggia : Grazie a @elvira_serra e al @Corriere per questo spazio così prezioso. - HuffPostItalia : Selvaggia Lucarelli: 'Mi sono bucata per quattro anni: niente siringhe, la mia droga era una relazione tossica' - RobertaBruzzone : RT @stanzaselvaggia: Grazie a @elvira_serra e al @Corriere per questo spazio così prezioso. - ClarabellaBest : Selvaggia Lucarelli: «I 4 anni di amore tossico che mi hanno tolto la dignità. Sono guarita e ora ne parlo» -