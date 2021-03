Roma-Napoli, si ferma ancora Dzeko: lascia il campo al 67? per un problema muscolare. I dettagli (Di lunedì 22 marzo 2021) Brutte notizie per la Roma.Serata da dimenticare per la Roma di Paulo Fonseca che, oltre al ko rimediato in casa contro il Napoli e il conseguente sorpasso in classifica, si ritrova a fare i conti con un nuovo possibile stop di Edin Dzeko: da poco rientrato dopo un problema all'adduttore. Nel corso della sfida andata in scena questa sera all'Olimpico, il tecnico capitolino, è stato infatti costretto a sostituire il bosniaco per un problema accusato al 67'. Una volta lasciato il terreno di gioco, il calciatore, avrebbe raggiunto la panchina toccandosi il flessore ed applicando una borsa del ghiaccio sul muscolo della coscia destra. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un problema muscolare. Per Edin Dzeko, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Brutte notizie per la.Serata da dimenticare per ladi Paulo Fonseca che, oltre al ko rimediato in casa contro ile il conseguente sorpasso in classifica, si ritrova a fare i conti con un nuovo possibile stop di Edin: da poco rientrato dopo unall'adduttore. Nel corso della sfida andata in scena questa sera all'Olimpico, il tecnico capitolino, è stato infatti costretto a sostituire il bosniaco per unaccusato al 67'. Una voltato il terreno di gioco, il calciatore, avrebbe raggiunto la panchina toccandosi il flessore ed applicando una borsa del ghiaccio sul muscolo della coscia destra. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un. Per Edin, ...

